Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун перед тим, як зникнути із соціальних мереж, показала емоційне відео.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун довелося не раз стикатися з проблемами зі здоров'ям, боротися за свою кар'єру та родину. Артистка дуже гостро реагує на все, що пов'язане з її життям, тому не приховувала правду перед фанатами.

Як нещодавно стало відомо, зараз 64-річна знаменитість у лікарні. Під час чергового огляду лікарі спочатку встановили хибний діагноз, зробили операцію, після якої біль лише посилився.

«Оскільки біль посилився, я прислухалася до іншої думки. У мене велика міома, яку треба видалити. Не припиняйте слухати себе, не сумнівайтеся. Це може врятувати вам життя» - написала Шерон, зауваживши, що зникне із соціальних мереж на 1,5 місяці.

«Хочеться бачити більше; Цей погляд глибокий!; Фантастична людина ❤️; гарна Шарон..... 👌🏻💯; Дякую; я сподіваюся у вас усе гаразд; красива❤️; Вражає 👏».

Також артистка показала уривок із нового фільму та засвітила, як виглядає без жодних уколів краси. Вона не стала приховувати зморшки та вікові зміни в цілому. Також вона постала у цікавій ролі, чим привернула увагу.

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