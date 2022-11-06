Кім Кардашян вирішила похвалитися підтягнутою шкірою без косметики після всіх процедур.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель і блогер, яка всіляко намагається звернути на себе увагу. Від екстравагантного вбрання до нової зачіски - Кім вибирає все якомога яскравіше.

Причому для реклами косметики Кардашян робить інакше, вона дивує виглядом без макіяжу. Цього разу Кім вирішила показати обличчя поблизу, щоб довести - вона знає, як правильно доглядати себе і тепер виглядає значно молодшою.

Багато хто в мережі помічає, що однією косметикою цього не досягти і Кім не говорить про уколи краси, проте більшість захоплюється видом Кардаш'ян.

«Мені подобається бачити ваші відгуки! Що вам найбільше подобається? – пише Кім.

"Крем для очей. Ха. Як у гіалуронової кислоти; Як її вії такі дивовижні; Кім у президенти😍; Цей погляд ... 👁 👁 ; Б'юся об заклад, Кіммі світиться у темряві, 🍯 Я повинен отримати повний комплект! ❤️; Я закоханий; Повна комплектація фантастична! ❤️; Красива шкіра!».

Після народження кілька днів тому, Кім вирішила також похвалитися схудлою фігурою в досить сміливих образах, а також з класичним костюмами і світлими сукнями.

«Злегка блискучий, привабливий вигляд. Приголомшливий у всіх відносинах. Встановіть будильники, щоб не пропустити силуети, які обов'язково мають бути цього сезону 4 листопада» - сказано у підписі.

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