Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася незвичайним фото у яскравому образі та звернулася до українців після голосування за суддів на Нацвідбір на Євробачення.

Як виявилося, українці підтримали Юлію Саніну під час голосування, і вона стала однією із трьох зіркових суддів, які обиратимуть кандидата від України, який представить нашу країну на Євробачення. Разом із Саніною у журі сидітимуть Джамала та Тарас Тополя з гурту "Антитела".

У своєму посту Юлія подякувала шанувальникам за підтримку: "Дякую за довіру! З результатом 15,69% пройшла до складу журі Нацвідбору Євробачення. Все буде добре, виберемо найкращого артиста від України разом".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Дуже хотіла вас у журі, просила, щоб голосували за вас", "Вітаю! Це справедливо, це заслужено, це про народне кохання!", "Краще б від України виступати, шикарна група" , "Вітаю, приємно буде бачити вас у журі, ви заслуговуєте там бути", "Ура. Ви круті. Голосувала за вас, і не помилилася", "Це круто дійсно, але ще б вас побачити, як учасника від України. Це було б взагалі топ", "Вболівала за вас і голосувала".

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