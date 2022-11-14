Популярна Інстаграм-модель, бьюті-блогер та учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардаш'ян» Кайлі Дженнер завдяки своїм фото отримує сотні компліментів та безліч похвали. Щоразу дівчина робить акцент на формах після помітної пластики і підносить свою косметику, щоб привернути ще більше уваги.

Щоб не поступатися своїм сестрам, Кайлі вирішила займатися косметичним брендом і щоразу показує, що їй ще чим здивувати. Цього разу Кайлі покрасувалася в цікавому образі, в центрі якого була її сукня-світр пастельного відтінку. Туфлі з гострим кінцем на шпильці, вільна шкіряна куртка та звичний макіяж перетворили дівчину.

«ой забула викласти це 🖤🖤; Чорт… я справді закоханий у тебе. Одержимий; Вона крутіша за всіх 😍; Перший; Ти прекрасна моя мала 🤍; Я твій фанат номер 1, Хлоя не лайно!; Звідки це вбрання, я хочу його; Кайлі, поверни мені мою куртку, будь ласка ✨🤍; штани не завадять» - пишуть у мережі.

Раніше дівчина обрала чорну сукню з сіточкою та тонкими вставками. А повністю відкрита спина надала образу грайливості та сміливості. При цьому акцент на декольті Кайлі взагалі не робила.

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