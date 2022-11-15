Данилко та його сценічна мама, актриса Інна Білокінь активно мандрують Європою з концертами Вєрки Сердючки. На 16 листопада у них заплановано виступ у столиці Молдови Кишиневі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 49-річний артист розмістив яскраві кадри з "мамою Сердючки", на яких зірки показали себе справжніми, без гриму та сценічних костюмів.

На фото Данилко та Білокінь позують у забігайлівці, надворі та в салоні авто, бавляться зі стаканчиками "Сміливість завжди гарна ідея". Артисти навіть поцілувалися на камеру. При цьому Інна кумедно скривилася та затисла своє обличчя.

На публікацію одразу відреагувала ведуча Леся Нікітюк, залишивши в коментарях "🙌".

Шанувальники також підтримали артистів:

"Яка ж гарна ваша мама, як сестра!!! 😍";

"Обожнюю вашу простоту в гарному сенсі!";

"Чудні та й годі❤️";

"Удачі вам! Ви неймовірні!";

"Сміливість - завжди гарна ідея 👏 Мотивація на тиждень. 👌";

"Дуже сильно Вас поважаю і люблю Вашу творчість".

Сам Андрій Данилко дуже схуд та навіть помолодшав за останній час. Як зізнавався артист, йому вдалося скинути 14 кілограмів. Все завдяки тому, що він нарешті унормував графік та почав стежити за харчуванням.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, чи тримає він образу на свого батька, який п'яним піднімав руку на дружину.

Також Данилко зізнався, чому його речі тепер лише чорного кольору.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко ховає під кепкою.