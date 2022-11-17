Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український виконавець, який прославився завдяки дуету з Настею Каменським. Зірка був одружений з 99-го по 14-й рік з Іриною Горовою, з якою відкрив продюсерський центр і досі разом ним керує. Зіркова пара має спільний син Андрій, а також Потап виховав дочку Ірини від першого шлюбу - Наташу. Горова, як і колишній зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ірина показала фото, на якому позувала у кріслі. Зірка сиділа в кріслі, вихваляючись результатом походу в салон.

А раніше Горова розповіла про припинення роботи в Росії.

"MOЗGI Entertainment як найбільша компанія у сфері музичної дистрибуції працює з низкою світових цифрових агрегаторів.

З початку повномасштабного вторгнення ми одними з перших зупинили поширення та монетизацію нашої музики в Росії”, - написала Ірина.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова вразила кадрами з дочкою, яка вийшла заміж за іноземця.

Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова розповіла, як зупинила продаж української музики до Росії.

А ще Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова з'явилася у незвичайному образі та заговорила про важливе



