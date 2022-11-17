Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский исполнитель, который прославился благодаря дуэту с Настей Каменских. Звезда был женат с 99-го по 14-й год на Ирине Горовой, с которой открыл продюсерский центр и по сей день вместе им управляет. У звездной пары есть совместный сын Андрей, а также Потап воспитал дочь Ирины от первого брака - Наташу. Горовая, как и бывший звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ирина показала фото, на котором позировала в кресле. Звезда сидела в кресле, хвастаясь результатом похода в салон.

А до этого Горовая рассказала о прекращении работы в россии.

"MOЗGI Entertainment как крупнейшая компания в сфере музыкальной дистрибуции работает с рядом мировых цифровых агрегаторов.

С начала полномасштабного вторжения мы одними из первых остановили распространение и монетизацию нашей музыки в России", - написала Ирина.

Напомним, экс-жена Потапа Горовая поразила кадрами с дочерью, которая вышла замуж за иностранца

Также Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая рассказала, как остановила продажу украинской музыки в россию

А еще Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая появилась в необычном образе и заговорила о важном



