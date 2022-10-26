Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами со своими коллегами и сотрудниками ее компании с теплым поздравлением.

Как оказалось, маркетологи отмечают профессиональный праздник, и Ирина решила поздравить своих коллег. На снимках она показала себя, свою команду и знакомых маркетологов, а в подписи к публикации рассказала о важности этой работы.

"День маркетолога. Поздравляю всех коллег! От нас сейчас зависит, как видит Украину мир. Не останавливаюсь повторять: мы – креативный и информационный фронт нашей страны. Без качественного маркетинга не появился бы ни "Народный байрактар" @siriy_ua, ни сотни других ярких и важных инициатив, объединяющих и вдохновляющих всех украинцев. От того, как мы позиционируем наши компании на международной арене, с какими проектами заходим и насколько громко, креативно это делаем зависит степень включенности других стран в нашу победу. Конечно, приветствую свою команду, особенно Пана Структурированность – CMO. Пусть у тебя постоянно возникает желание структурировать и углублять все. Горжусь нашими достижениями! С праздником!", - написала Горовая в своей публикации.

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