Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про потаємну мрію, яка для неї дуже важлива.

Відома телеведуча Марія Єфросиніна щодня розповідає про нові проекти та підтримує українців. Цього разу вона поділилася потаємним, її команда особистого фонду знала про мрію та велику мету - створення Реабілітаційного Центру для боротьби з посттравматичними синдромами, отриманими в результаті війни.

«Я боялася говорити про це публічно, адже перші кроки до її реалізації виявилися нелегкими – всі кошти та увага великих компаній сьогодні заточено на перемогу та виживання! Але нас це не зупиняє – у нас вже є розписаний алгоритм та розроблені програми для запуску центру нашої мрії!!

І ось у Львові я раптом потрапляю до подібного центру – Центру Ментального Здоров'я. Його створила пара фахівців із психіатрії: пан Олег та пані Уляна. І вже кілька місяців поспіль вони з командою лікують від ПТСР військових, які повернулися додому», - поділилася Марія останніми новинами.

Багато травм даватимуть про себе знати досить довго. Таке відбувається не лише з військовими, а й цивільними, які пройшли окупацію та блокаду, на чиїх очах катували рідних та сусідів, ґвалтували та знущалися.

Це не життя, навіть якщо ворог тобі його залишив. Ні, побувавши тут, я вирішила, що не буду тепер мовчки рухатися до своєї мрії побудувати такий центр – я говоритиму про неї голосно!» – додала Марія.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбити до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вболтала сина сфотографуватися та показала, на кого він схожий.