Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о сокровенной мечте, которая для нее очень важна.

Известная телеведущая Мария Ефросинина каждый день рассказывает о новых проектах и поддерживает украинцев. В этот раз она поделилась сокровенным, ее команда личного фонда знала о мечте и великой цели - создании Реабилитационного Центра для борьбы с посттравматическими синдромами, полученными в результате войны.

«Я боялась говорить об этом публично, ведь первые шаги к ее реализации оказались нелегкими – все средства и внимание крупных компаний сегодня заточены на победу и выживание! Но нас это не останавливает - у нас уже есть расписанный алгоритм и разработаны программы для запуска центра нашей мечты!!

И вот во Львове я вдруг попадаю в подобный центр – Центр Ментального Здоровья. Его создала пара специалистов по психиатрии: господин Олег и госпожа Ульяна. И уже несколько месяцев подряд они с командой лечат от ПТСР военных, вернувшихся домой» - поделилась Мария последними новостями.

Многие травмы будут давать о себе знать довольно долго. Такое происходит не только с военными, но и гражданскими, которые прошли оккупацию и блокаду, на чьих глазах пытали родных и соседей, насиловали и издевались.

«Это не жизнь, даже если враг тебе его оставил. Нет, побывав здесь, я решила, что не буду теперь молча двигаться к своей мечте построить такой центр – я буду говорить о ней громко!» - добавила Мария.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.