За словами Даші, зараз її вага навіть менша, ніж була до вагітності.
«З першого дня життя Лева до цього дня це більше, ніж 30 кілограмів. Наразі я важу 52», - зізналася Квіткова в інтерв'ю ЖВЛ.
За словами Даші, секрет її стрункості абсолютно простий і стандартний – це спорт та правильне харчування. До того ж під час війни на тренування вона свідомо почала ходити ще частіше.
«Я весь це негатив, який у мені був, виплескується у залі», - повідомила Квіткова.
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Крім того, дружина екс-Холостяка Добриніна отримала консультації у багатьох лікарів і здала безліч аналізів.
«Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу, і ось зараз ми з моїм ендокринологом близько трьох тижнів намагаємося не їсти цих продуктів. І я ніколи не почувалася так легко», - розповіла Даша.
Дівчина каже, що зараз вона приймає себе такою, якою вона є і не звертає уваги на критику від сторонніх. Раніше, зізнається Даша, вона реагувала на негативні коментарі.
«А зараз мені просто все одно. Зараз я сприймаю себе такою, якою я є», - розповіла Даша Квіткова.
Нагадаємо, Квіткова також розповіла, що врятувала її шлюб із Добриніним і чому взагалі у їхній родині сталася криза.
Також повідомлялося, що дружина Бєднякова з гумором висловилася, чого хоче від дітей у старості.
Крім того, Politeka.net писала, що співачка Ольга Цибульська приревнувала свого чоловіка та насмішила кадрами.