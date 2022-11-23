Учасниця дев'ятого сезону шоу «Холостяк» та дружина його головного героя Микити Добриніна нарешті досягла тієї ваги, про яку мріяла.

За словами Даші, зараз її вага навіть менша, ніж була до вагітності.

«З першого дня життя Лева до цього дня це більше, ніж 30 кілограмів. Наразі я важу 52», - зізналася Квіткова в інтерв'ю ЖВЛ.

За словами Даші, секрет її стрункості абсолютно простий і стандартний – це спорт та правильне харчування. До того ж під час війни на тренування вона свідомо почала ходити ще частіше.

«Я весь це негатив, який у мені був, виплескується у залі», - повідомила Квіткова.

Крім того, дружина екс-Холостяка Добриніна отримала консультації у багатьох лікарів і здала безліч аналізів.

«Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу, і ось зараз ми з моїм ендокринологом близько трьох тижнів намагаємося не їсти цих продуктів. І я ніколи не почувалася так легко», - розповіла Даша.

Дівчина каже, що зараз вона приймає себе такою, якою вона є і не звертає уваги на критику від сторонніх. Раніше, зізнається Даша, вона реагувала на негативні коментарі.

«А зараз мені просто все одно. Зараз я сприймаю себе такою, якою я є», - розповіла Даша Квіткова.

Нагадаємо, Квіткова також розповіла, що врятувала її шлюб із Добриніним і чому взагалі у їхній родині сталася криза.

Також повідомлялося, що дружина Бєднякова з гумором висловилася, чого хоче від дітей у старості.

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