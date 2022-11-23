За словами Даші, зараз її вага навіть менша, ніж була до вагітності.

«З першого дня життя Лева до цього дня це більше, ніж 30 кілограмів. Наразі я важу 52», - зізналася Квіткова в інтерв'ю ЖВЛ.

За словами Даші, секрет її стрункості абсолютно простий і стандартний – це спорт та правильне харчування. До того ж під час війни на тренування вона свідомо почала ходити ще частіше.

Микита Добринін і Даша Квіткова

«Я весь це негатив, який у мені був, виплескується у залі», - повідомила Квіткова.

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Крім того, дружина екс-Холостяка Добриніна отримала консультації у багатьох лікарів і здала безліч аналізів.

«Як виявилося, я не можу їсти м'ясо та рибу, і ось зараз ми з моїм ендокринологом близько трьох тижнів намагаємося не їсти цих продуктів. І я ніколи не почувалася так легко», - розповіла Даша.

Дівчина каже, що зараз вона приймає себе такою, якою вона є і не звертає уваги на критику від сторонніх. Раніше, зізнається Даша, вона реагувала на негативні коментарі.

«А зараз мені просто все одно. Зараз я сприймаю себе такою, якою я є», - розповіла Даша Квіткова.

Нагадаємо, Квіткова також розповіла, що врятувала її шлюб із Добриніним і чому взагалі у їхній родині сталася криза.

Також повідомлялося, що дружина Бєднякова з гумором висловилася, чого хоче від дітей у старості.

Крім того, Politeka.net писала, що співачка Ольга Цибульська приревнувала свого чоловіка та насмішила кадрами.