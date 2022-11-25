Відома блогерка та переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан зворушила кадром з маленькою дитиною.

Відома екс-модель, переможниця одного із сезонів «Холостяка» Ганна Богдан не часто показує кадри з близькими та рідними. Щоб уникнути зайвої уваги, вона вважає за краще ділитися нейтральними історіями про себе.

Через рік стосунків із головним героєм романтичного проекту «Холостяк», Ганна заявила, що вони з Михайлом Заливаком розійшлися. Причому, схоже, парі вдалося зберегти дружні стосунки. Богдан знялася в рекламі для одягу її колишнього коханого, а також була на дні народження.

Цього разу Ганна здивувала милими кадрами з дочкою близьких друзів і зворушила спільним фото з дитиною, написавши коротко: «Моє кохання».

Життям Анни, як і раніше, цікавиться багато шанувальників, задають їй незручні питання і також запитують про секрети краси. Так як раніше Богдану вдалося скинути більше десяти зайвих кг і вона не раз розповідала про правила здорового схуднення.

Зараз екс-модель демонструє своїм нові захоплення та показує підтягнуті форми у чорному силуетному костюмі.

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