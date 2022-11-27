Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала в інтерв'ю ЖВЛ відреагувала на вибір українців складу журі Національного відбору Євробачення 2023.

Цього року українці голосували в "Дії" за трьох членів журі Нацвідбору. Ними стали Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Четвертою в списку претендентів, з мінімальним відривом опинилася Тіна Кароль. Вона набрала 15,68%, а Юлія Саніна — 15,69%. Кароль обурило те, що солістці The Hardkiss округлили голоси до 16%, а їй — до 15%. Джамала заговорила можливий вихід із цієї ситуації.

"Чудові партнери, спілкуємось. Усіх поважаю. Звичайно, дуже хвилююся, творчі люди — вони чутливі, кожен погляд, слово, а тут ще війна. Усі мають якісь історії. І маю це враховувати. Я не можу про це говорити, можливо, це потрібно поставити питання Суспільному стосовно додаткового місця чи зайвого. Я рада, що Нацвідбір відбудеться і, якщо люди обрали мене, це велика честь та відповідальність", — заявила співачка.

Крім того, артистка також відверто розповіла про нервові зриви: «Кілька разів було так що я плакала, не могла зібратися. Це було у Варшаві, під час участі у Танцях з зірками. Самотність мене пожирала. Я сама, без дітей на той момент».

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.