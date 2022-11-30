Відома Інстаграм-модель, власниця свого косметичного бренду та одна із сімейства Кардаш'ян Кайлі щодня показує нові кадри. В Інстаграм дівчина публікує досить різні моменти життя, найчастіше представляючи зустрічі, світські вечори та постановочні образи.
При цьому Кайлі також намагається зрідка показати добірки особистих фото, на яких хоче показати і себе справжню. Такі фото найбільш популярні та обговорювані.
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Кайлі без макіяжу, на пляжі, з дітьми та на вечірниках – всі ці моменти зробили дівчину більш натуральною та товариською:
«Краса; Недосконалість робить тебе; Ви милашка; кожна фотка робить мене щасливішою та щасливішою; Любіть своє життя 😍; Лол, вона носить баленсиагу; Досі без імені?; Припини, вони такі милі 😭; Я не розумію, чому вони раді хвалитися лише дівчатками».
Кайлі також вирішила нагадати зухвалим способом про свій косметичний бренд і навіть підібрала для нової реклами надзвичайно яскравий макіяж. А ось відкрите строкате вбрання з вирізами опинилося в самому центрі уваги.
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