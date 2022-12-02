Як повідомляє Politeka.net, зірка українського телебачення та незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною виховують трьох синів. Він не так часто веде свій блог, як його дружина, але все ж таки іноді здатний здивувати користувачів мережі. Зокрема, кілька годин тому знаменитість опублікував в Інстаграмі вірш, який сам написав.

У своєму вірші телеведучий Григорій Решетник зазначає, що, як би росіяни не намагалися зламати волю українців, у них нічого не вийде. Українці за багато місяців війни вже нічого не бояться.

"Прийшла зима, а ми не боїмось

За ці століття ми вже стільки натерпілись

Що зараз ми вже точно не здамось

Як би цим свиням цього не хотілось", - йдеться у рядках вірша, який написав Григорій Решетник.

У коментарях користувачі мережі почали хвалити знаменитого ведучого, а також пропонували нові рядки для написаного вірша: "Скільки сили в цих рядках, дуже круто так тримати", "Як завжди Гриша сказано в точку, ти справді талант у всьому", "Вірш супер. Гриша ти поет", "Замість свиней я написала б оркам або гоблінам, тому що свині дуже м'яко сказано".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.