Як повідомляє Politeka.net, зірка українського телебачення та незмінний ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною виховують трьох синів. Він не так часто веде свій блог, як його дружина, але все ж таки іноді здатний здивувати користувачів мережі. Зокрема, кілька годин тому знаменитість опублікував в Інстаграмі вірш, який сам написав.
У своєму вірші телеведучий Григорій Решетник зазначає, що, як би росіяни не намагалися зламати волю українців, у них нічого не вийде. Українці за багато місяців війни вже нічого не бояться.
"Прийшла зима, а ми не боїмось
За ці століття ми вже стільки натерпілись
Що зараз ми вже точно не здамось
Як би цим свиням цього не хотілось", - йдеться у рядках вірша, який написав Григорій Решетник.
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У коментарях користувачі мережі почали хвалити знаменитого ведучого, а також пропонували нові рядки для написаного вірша: "Скільки сили в цих рядках, дуже круто так тримати", "Як завжди Гриша сказано в точку, ти справді талант у всьому", "Вірш супер. Гриша ти поет", "Замість свиней я написала б оркам або гоблінам, тому що свині дуже м'яко сказано".
Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.