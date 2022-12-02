Відома актриса, голлівудська зірка Анджеліна Джолі не так часто з'являється на публіці, однак кожен її вихід привертає багато уваги. Артистка цього разу відвідала веганський ресторан Crossroads у Лос-Анджелесі.

Фотографам вдалося зробити кілька кадрів у той момент, як Джолі вже виходила із закладу. Як видно за знімками, опублікованими в Твіттері, артистка виглядає досить стильно в будь-який сезон і не змінює своїх смаків.

Вона вибрала довге бежеве пальто-оверсайз із поясом на талії та капюшоном, білий топ, темні штани та тілесні лаковані туфлі на підборах.

Звичайна зачіска та золоті прикраси перетворили Джолі, що також помітили шанувальники у мережі.

При цьому не забувають про Джолі та її кращі образи також у мережі, нещодавно художник Лоренцо Домінеско продемонстрував, як могла б виглядати Лара Крофт на Unreal Engine 5.

Особливість у тому, що за зразок зовнішності віртуальної героїні взяли Анджеліну Джолі. Демонстрація зображення також з'явилася на платформі YouTube.

Нагадаємо, актриса зіграла Крофт у двох кіноекранізаціях. На представленій розробці образ виглядає старшим, відповідно до реального віку американської актриси.

Нагадаємо, "Не вбивайте мене, будь ласка": Оля Полякова з донькою воювала з Дантесом, відомо, хто кого.

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