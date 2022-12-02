Відома актриса театру та кіно зараз не так часто виступає, більшу частину часу займається допомогою ЗСУ, проте не забуває підтримувати і колег. Незважаючи на те, що старша дочка Ольги знаходиться в Росії і мовчить про ситуацію в рідній країні, сама артистка залишається в Україні та засуджує дії країни-терориста.

«З прем'єрою, мої дорогі колеги та дякую за все!❤️Ми поклоняємось нашим захисникам armed_forces_of_ukraine за можливість знову вийти на сцену! Без депресії, страху хоч на мить…! Дякуємо сердечно нашим дорогим глядачам, які залишаються вірними ТЕАТРУ! 🎭 Бути добру та нашій перемозі!» – написала Ольга під яскравими кадрами.

У мережі обговорили і образ артистки, та її звернення:

«Як же ви схожі з сестричкою❤️😘у цьому образі прям сильно сильно)); Був на спектаклі у Тернополі просто неймовірно я у захваті був 😍🔥; Шикарно в червоному прямому; Ви на маму схожі ❤️; Решта фото-круть!😍; Дуже добре ❤️; Гламурна тітка Оля 😄😍; Beautiful 💌Ви просто супер 🔥👏❤️ Це 1000% антистрес у цей нелегкий для всіх час!».

Також на своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що її обліковий запис опинився під загрозою блокування. Швидше за все, так сталося через те, що актриса активно робила публікації про злочини російських окупантів в Україні та не боялася говорити правду про війну.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.