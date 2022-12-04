Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - відома західна модель з України, яка є онукою Софії Ротару, Національної легенди України. 21-річна красуня вже кілька років живе та навчається у Нью-Йорку, де робить перші кроки у кар'єрі моделі. У зірки вже з'явився наречений-мільйонер, який займається IT-технологіями та потрапляв до одного зі списків Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю роботою, а й особистими кадрами.

А цього разу Соня показала свою фігуру, одягнувши топік та кофту. Зірка похвалилася ідеальним плоским животом, позуючи у спортзалі. Поруч із Євдокименком позував наречений, який прийняв свою кохану.

"Тренування з іменинником", - написала внучка Ротару.

До цього Ротару показала, як провела час у дивовижного арт-об'єкту.

А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару задерла светр і блиснула плоским животом.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похвалилася стильною цибулею, вразивши легендарну бабусю