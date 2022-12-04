Відома українська співачка Тіна Кароль щодня розповідає про своє життя у Телеграмах з недавніх пір. Не один рік артистку просили показувати і більш особисту частину життя, без постановок, до чого прислухалася артистка.

У Телеграм вона показує, як працює над новими композиціями, як відпочиває між концертами і навіть як іноді дуріє вдома. На цей раз кадри викликали неоднозначну реакцію, оскільки Тіна показала, як є картоплю фрі з Макдональдса.

Це викликало бурхливу реакцію у тих, хто продовжує перебувати в Україні і не дозволяє собі подібних «радощів життя», адже у нас заклади закрилися після 24 лютого.

«Смачного ❤️; це шкідлива їжа для кетодієтиків; Так, актуально знімати таке, коли українці під бомбардуванням. Цинічно!; Це жор» - пишуть у мережі.

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Раніше під час своїх концертів Тіна Кароль дзвонила військовим, щоб підтримати їх та висловити захоплення.

Нагадаємо, Тіна Кароль цього року не потрапила до складу журі Нацвідобру Євробачення-2023.

Також повідомлялось, що вибухнув перший скандал на Нацвідобрі - дісталось Джамалі і Тіні Кароль.

Крім того, Politeka.net писала, що українців зачепив потужний вірш-прокляття Тіни Кароль.