Знаменита модель Наомі Кемпбелл у компанії близької людини показала розкішний образ та змогла вразити.

Наомі Кемпбелл в Інстаграм досить часто показує яскраві фото зі світських заходів, хвалиться дорогим одягом та гарними подарунками. Також модель любить згадувати, як вона блищала на показах раніше.

Однією з тем зірки залишаються її пам'ятні кадри з рідними, близькими колегами та друзями. Цього разу Наомі хизнулася звичним способом.

«З моїм маленьким братом lewishamilton. Браво, який дует! - Написала під кадрами Наомі.

Зазначимо, модель щоразу на знімках позує з різними зачісками та різною довжиною волосся. Оскільки їй доводиться приховувати часткову відсутність волосся через облисіння.

«Кращий дует ❤; Все це подивилося чудово!! ❤️; Люблю тебе 🖤; Чорні іконки ❤️; Іди туди, Льюїс; *подобається П'єру Гаслі*; Британська перевага 🔥❤️; абсолютні легенди; ти незвичайна 😍».

З короткими локонами модель побачити неможливо, вона ретельно приховує свої недоліки і віддає перевагу скромному стилю. Якщо раніше Наомі всіляко наголошувала на фігурі, то тепер підбирає класичні костюми.

"Чудова ніч musuemofislamicart (MIA) на честь відкриття виставки The Baghdad Eyes Delight" - поділилася Наомі.

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