Відома актриса театру та кіно Ольга Сумська щодня показує фото зі своєї діяльності, вражає розповідями про роботу волонтерів та ділиться історіями зі своєї роботи. Також артистка активно відвідує світські заходи та показує пам'ятні кадри.

Нещодавно вона відвідала світський вечір із колегами та показала виставку українських речей, зроблених своїми руками. Встигла там Ольга відзначитись – з'явилася в класичному вбранні, підібрала шкіряний укорочений піджак у тон та акуратні прикраси.

Також Ольга зробила фото із генеральним директором Жовтневого палацу.

"Наближаємо день до нашої перемоги" - пише Ольга. Багато хто був убитий її виглядом – у короні з гільз і з такими ж гільзами на плечі.

Також Сумська показала, що її дуже вразило під час концерту.

"Для мене це найзворушливіший момент, коли чоловік на концерті в Едмонтоні купив прапор України з підписами наших військових за 3 тисячі доларів. Вийшов на сцену, став на коліно і поцілував його... У мене сльози лилися і навіть зараз я це пишу з мокрими очима. Ми переможемо. Слава Україні".

Нагадаємо, Лілія Ребрик попросила українців про допомогу, зачепивши Астаф'єву та Сумську

А ще Politeka повідомляла, що Сумська в українському костюмі з'явилася у театрі та нагадала всім маму

Також Politeka писала, що в Україні будуть нові гроші, Сумська розповіла подробиці