Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко - відома західна актриса з українським корінням. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Куриленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга поділилася кадрами у своєму блозі, показавши несподіваний образ. Зірка зробила селфі, показуючи волосся, яке зібрала в кіски.

"Час спа", - написала Куриленко на кадрах.

До цього зірка висловитиме проти війни в Україні після повномасштабного вторгнення.

"У нас спільне коріння! Ми є брати і сестри! Припиніть вбивати один одного! Бути проти війни це не означає бути проти своєї країни. Це означає мати співчуття і розуміння, що немає сенсу в втрати життя. Скажіть ні. Відмовтеся від війни! Ті! росіяни, які проти війни з Україною і які люблять Україну та її людей, підпишіться тут, будь ласка, покажіть нам, що ви не хочете смерті ваших братів і сестер! Я сподіваюся на вас і вірю в вас! Давайте переможемо разом", - написала Ольга.

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