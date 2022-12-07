Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко - відома західна актриса з українським корінням. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Куриленко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга поділилася кадрами у своєму блозі, показавши несподіваний образ. Зірка зробила селфі, показуючи волосся, яке зібрала в кіски.
"Час спа", - написала Куриленко на кадрах.
До цього зірка висловитиме проти війни в Україні після повномасштабного вторгнення.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Кончина знаменитої актриси-красуні приголомшила світ: "Був закоханий з дитинства"
Сценарій фінської війни повторюється: у окупантів назріває нова величезна проблема
"Отримують обратку": в рф не можуть загасити пожежу на аеродромі, нові подробиці "атаки"
"Холостяк" Заливако жорстко звернувся до українців: "Для всіх одноклітинних..."
"У нас спільне коріння! Ми є брати і сестри! Припиніть вбивати один одного! Бути проти війни це не означає бути проти своєї країни. Це означає мати співчуття і розуміння, що немає сенсу в втрати життя. Скажіть ні. Відмовтеся від війни! Ті! росіяни, які проти війни з Україною і які люблять Україну та її людей, підпишіться тут, будь ласка, покажіть нам, що ви не хочете смерті ваших братів і сестер! Я сподіваюся на вас і вірю в вас! Давайте переможемо разом", - написала Ольга.
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко закликала Захід допомогти українцям.
А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко вразила виглядом у стильному вбранні з вирізом
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко у прозорій сукні заворожила кожним вигином.