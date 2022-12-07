Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розповіла, як окупанти мало не зірвали захід у Києві.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розмістила фотозвіт із премії "Євромайдан SOS", на якій були присутні також Руслана Лижичко, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець та інші.

"Ця церемонія вшанування волонтерів могла і не відбутися через ракетний обстріл, а розпочалася з оплесків вдячності на адресу сил ППО, які в понеділок нас захистили. Традиційна премія "Євромайдан SOS" цього року разом із Українською волонтерською службою отримала нове дихання, як і весь волонтерський рух", — пише Марічка Падалко.

Зірка пригадує церемонії чотири-п‘ять років тому, коли волонтерський рух виснажувався і тримався фактично на плечах переважно дорослих людей.

"Зараз знов багато молоді, і я просто захоплююся, яке в нас виросло покоління - розумне, креативне і патріотичне. Горда в такі нечасті моменти Вашого вшанування бути поруч з Вами!", — наголосила ведуча.

Українці в коментарях підтримали Марічку Падалко: "Вітаю вас і дякую вам, Марічко!❤️🙌 Сукня дуже вам личить, виглядаєте чарівно", "Дякуємо нашим волонтерам! Марічка, дякую за позитивні емоції, які ви даруєте!", "Дякую за неймовірні слова, про бажання росіянам, лише довше жити, аби спостерігати все, що буде відбуватися в майбутньому".

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