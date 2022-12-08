Марія Єфросиніна зазначила, що в цей день у всіх присутніх був гарний настрій, всі відпочивали і насолоджувалися атмосферою, але стався нещасний випадок з телеведучою.

Українська ведуча Марія Єфросиніна вперше поділилася історією, яка сталася з нею кілька років тому. У новому випуску ютуб-шоу "Дорослі дівчата" вона згадала в розмові зі співачкою Олею Поляковою, як ледь не померла на вечірці телеведучого Юрія Гобунова.

Марія Єфросиніна розповіла, що чотири роки тому, 24 серпня багато зірок українського шоу-бізнесу зібралися на Трухановому острові, щоб привітати Юрія Горбунова з днем народження. Блогер прийшла на свято з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Вона зазначила, що в цей день у всіх присутніх був гарний настрій, всі відпочивали і насолоджувалися атмосферою, але стався нещасний випадок з телеведучою.

"Я роблю три кроки, піді мною провалюються дошки, я йду під воду... Під водою стирчать такі шпали, залізний штир, протикає мені стегно в м'яку частину, проткнув в сантиметрі від мого живота. Тобто ще сантиметр і він би мені повністю проткнув і виліз би де-небудь в районі глотки, я б була вже мертва", – приголомшила історією Марія Єфросиніна.

Марія Єфросиніна знепритомніла від болю і прийшла до тями вже в лікарні. На ранок їй зателефонував Горбунов і порадив бабусю, до якої "їздить увесь Київ".

"Як я звільнилася з Нового каналу, у мене справді ніяк не складалася кар'єра. Що ні шоу, то невдача, провал, який кастинг мене не беруть. Іду на якісь проби: "Ви нам дуже подобаєтеся, але проект не запускається" "Три, чотири роки в мене ну не пре. Але не тільки на професійну смерть, а на те, що я завжди ходитиму по лезу", - шокувала зірка.

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