Знаменита українська актриса театру і кіно Анна Саліванчук кожен день показує, як живе з дітьми і чоловіком в Києві, чим займається і захоплюється в останні дні. Не забуває про Ганна зустрічах з колегами, допомоги ВСУ і різних проектах.

В цей раз Ганна представила кадри з зустрічі, яка нагадала шанувальникам про одну з улюблених ролей самої Саліванчук:

«Одного разу під Полтавою у Вінниці!

✅вранці-176 дітей подивилися серію серіалу, поспілкувалися з акторами і змогли сфотографуватися з нами і пообійматися💋

✅186 дорослих - подивилися виступ ВІННИЦЬКИХ, слухняності вірші від мене і діда Петра і головне - зібрали 151 150 гр👍💙💛 » - поділилася Ганна коротким звітом з зустрічі.

Артистка з'явилася в стриманому образі в темних тонах і з досить скромним макіяжем. Кадри привернули увагу шанувальників, які звернули увагу на зовнішність актриси.

«Разом ми сила💛; Стильно і дуже красиво 😍; Спасибі💙💛так приємно😍; Красива жінка; Дякую вам, Полтавці, за весь той позитив, який дарує з екрану. Я люблю всі серії і всі сезони! 😍 Завжди мріяв побачити акторів своїми очима, хоч з екранів телевізорів теж дуже добре».

Раніше Саліванчук розповіла про свої проблеми зі здоров'ям.

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