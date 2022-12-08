Популярна українська співачка Даша Астаф'єва кожен день розповідає, як вона живе і чим займається. Артистка з недавніх пір більше займається іншими проектами, ніж кар'єрою співачки. При цьому Даша зайнята також допомогою різним благодійним фондам.

Варто відзначити, що Даша також захоплена правильним доглядом за собою і навіть є обличчям популярного косметичного бренду.

«Пора знайомити вас, дорогі, з моїм новим ритуалом по догляду за тілом! Ділюся своїми секретарками» - пише Астаф'єва.

За її словами, догляд за шкірою мій починається з пілінг-скрабу, який може наноситися навіть на суху шкіру, що дуже актуально в сучасних умовах. Залишки скрабу не змиваються, щоб взаємодіяти наступним засобом.

Далі наноситься грязьове обгортання, під час якого загорнутися в рушник і почекати (для більш інтенсивного дії можна обернути проблемні ділянки у плівку).

«Після 15-20 хвилин відпочинку, я її змиваю і наношу крем для молодості і пружності шкіри тіла. Секрет цього обгортання, що воно не тільки добре знімає набряки і розслабляє, але і бореться з надлишковою водою» - поділилася Астаф'єва.

«Що це за красуня така 😍; Чудово виглядаєте в паперовому кольорі; Кохаю ❤️; Також подобався раніше цей бренд. Але є одне АЛЕ – вони не пішли з російського ринку; Не читаю що під фотографією написано, просто насолоджуюся красою😍; Хороша дуже🔥».

При цьому завжди не забуває виконавиця про зовнішньому вигляді, піклуючись про фігуру, займаючись досить активно тренуваннями.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.