Молода і вже відома на весь світ модель Емілі Ратаковски завжди вміла привертати увагу до своєї персони. Модель з'являлася на публіці з фарбованим волоссям під пахвами, влаштовувала фотосесії, роблячи на цьому акцент, і не раз хвалилася натуральною красою.

За словами Ратаковски, вона ніколи й нічого не робила з собою і точно не збільшувала губи. Тим не менше, час від часу під кадрами моделі можна зустріти здивовані коментарі – форма губ Емілі сильно відрізняється від звичних натуральних.

«Відчувала себе чудово минулої ночі, тому я публікую це 🫶» - ділиться Ратаковски.

У мережі висловили свою думку, знову цікавлячись зовнішністю Емілі:

«Ти прекрасна кожну ніч 😍; Мистецтво; губи знову стали більше; Гламур🔥; Так дивно, ви щось зробили з обличчям?;Зупиніть наповнювачі для губ 😭; Чому у неї такі губи! Начебто не нормально!; Чому ти ніколи не посміхаєшся? 😊; Що з тобою відбувається?😈❤️».

Відома модель Емілі Ратаковски після розлучення хоч і залишилася з маленьким сином одна, замикатися в собі вона не стала. Тим більше, не стала Емілі змінюватися і комплексувати з приводу свого тіла.

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