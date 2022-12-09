53-річна Лопес продовжує дивувати своїми образами у фільмах. При цьому артистка пишається тим, що здатна знятися перед камерами в одному бікіні або хвастнуть стрункими формами.

Перед майбутньою прем'єрою комедії черговий Лопес вирішила похвалитися коротким уривком з кінострічки, щоб привернути увагу до себе і фігурі.

«Перевертаємо традиції з ніг на голову з 💥! Прем'єра #ShotgunWeddingMovie відбудеться 27 січня» - поділилася Дженніфер під коротким роликом.

Як і очікувалося, всі звернули увагу на зовнішній вигляд Дженніфер в білому білизна:

«Що ми можемо сказати? Нам подобається трохи змішувати це з традиціями. ❤️; Дуже чекаю і хочу подивитися; Я одержима 😂; o мені потрібно переглянути цю справу Дженніфер 🤣; це виглядає напружено, але добре; Абсолютно відмінно 💥🤍; ми повинні це побачити!».

Примітно, що в реальному житті зірка віддає перевагу тільки зручний одяг, спортивні дизайнерські костюми та дорогі сумочки з прикрасами. Не забуває артистка і про тренування, які допомагають бути їй у формі навіть на свята.

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