53-летняя Лопес продолжает будоражить своими образами в фильмах. При этом артистка гордится тем, что способна сняться перед камерами в одном бикини или хвастнуть стройными формами.

Перед грядущей премьерой очередной комедии Лопес решила похвастаться коротким отрывком из киноленты, чтобы привлечь внимание к себе и фигуре.

«Переворачиваем традиции с ног на голову с 💥! Премьера #ShotgunWeddingMovie состоится 27 января» - поделилась Дженнифер под коротким роликом.

Как и ожидалось, все обратили внимание на внешний вид Дженнифер в белом белье:

«Что мы можем сказать? Нам нравится немного смешивать это с традициями. ❤️; Очень жду и хочу посмотреть; Я одержима 😂; o мне нужно посмотреть это дело Дженнифер 🤣; это выглядит напряженно, но хорошо; Абсолютно отлично 💥🤍; мы должны это увидеть!».

Примечательно, что в реальной жизни звезда предпочитает только удобную одежду, спортивные дизайнерские костюмы и дорогие сумочки с украшениями. Не забывает артистка и о тренировках, которые помогают быть ей в форме даже на праздники.

Напомним, Каменских в просторной блузе позаигрывала с поклонниками, видео.

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