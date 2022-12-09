Популярна Інстаграм-модель, власниця свого бренду одягу та досить скандальна особистість Кім Кардаш'ян заради слави та популярності багато років була у центрі чуток та неприємних пліток. Досі поведінку Кардаш'ян обговорюють у мережі, доки сестри заробляють на цьому гроші.

Кім нещодавно розлучилася з репером Каньє Вестом, який також використав усі засоби, щоб привертати більше уваги.

На цей раз Кардаш'ян вирішила показати рідкісний кадр із молодшими дітьми. Як правило, зазвичай Кім хвалиться сімейними фото із сестрами, або тільки з дочками.

«Шикарні дітки❤️; Люблю вас усіх ❤; Шикарні дітки ❤️; Ваууу🥰; Ці малюки ❤; Чикаго😍; Чикаго – твій близнюк 😍; В очікуванні кращого; Прекрасні дітки 😍; ЧиЧі та Псалмі.. 💕».

Часті скандали, розгляди та неоднозначна поведінка з нарядами, що викликають, створили певні образ у зірки.

При цьому Кім намагається вести Інстаграм, постійно інтригуючи чи хваляючись зміною стилю. Наприклад, цього разу Кім підкреслила схудлу фігуру і не приховала плоский живіт - її гордість, заради цих форм артистка тривалий час сиділа на дієті.

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