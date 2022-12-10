Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський розповів, скільки заробляє та витрачає на місяць життя в США.

32-річний Алекс Топольський народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США та побудував свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

В інтерв'ю своєму давньому другу та куму Славі Дьоміну підприємець поділився цікавими фактами про себе. Зйомки шоу "Холостяк" тривали три місяці, й, за словами Алекса, на проєкті немає сценарію.

"Це колосальний бюджет. 250 осіб на знімальному майданчику, класна професійна команда. Перед тим як підписати контракт, я запитав, чи буде сценарій. Я обираю дівчат, немає жодних сценаріїв. Це реаліті: почуття або є, або їх немає", — заявив Топольський

Бізнесмен також розсекретив, як скоротилися його доходи в Штатах. Раніше у себе в Instagram Алекс розповідав, що зараз він працює в трьох напрямках: нерухомість, віртуальні помічники, Phonetized.

"Щоб комфортно жити родині з трьох осіб у Лос-Анджелесі потрібно 4000 доларів. Мені потрібно від 5000 доларів і більше для життя в місяць", — зазначив Топольський та додав, що до ковіду він заробляв 60 тисяч доларів чистими на місяць, а після ковіда бізнес постраждав, тому зараз його заробіток скоротився в 2,5 рази.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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