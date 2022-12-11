Шерон Стоун є відомою голлівудською актрисою та активісткою, яка часто ділиться в мережі своїми різними захопленнями. Наприклад, Шерон любить малювати, зайнялася кінним спортом і захопилася тренуваннями для схуднення.

Незважаючи на низку проблем зі здоров'ям та чергову операцію з видалення міоми, Стоун продовжує показувати в Інстаграм сміливі фото та відео. На них Шерон сяє так, як і раніше.

Актриса нещодавно показала, як старіє витончено і без будь-яких уколів краси. І одягнувши окуляри, вона нітрохи не гірше виглядає, а навіть привабливіша з її короткою стрижкою.

У новому ролику Стоун отримала багато компліментів: «Нікому окуляри так не йдуть, як їй; це найкращий образ, молодець; посміхається, як дівчинка; я захоплююсь твоєю красою; шалено подобається» - пишуть у мережі.

А нещодавно вона розповіла про необхідність проведення операції, яка допоможе позбавитися пухлини.

Після цього Шерон написала коротке звернення і зауважила, що якийсь час її на зв'язку не буде. Як можна помітити зараз, артистка виборює здоров'я, але продовжує показувати стильні образи на останніх кадрах.

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