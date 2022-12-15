Всесвітньо відома актриса, співачка та власниця бренду косметики Дженніфер Лопес часто хвалиться, як проходять її будні, як вона активно працює і чим займатиметься. Після весілля з Беном Аффлеком Лопес всіляко наголошує, наскільки вона щаслива і як сильно змінилося її життя.

«Twitch був такою світлою і прекрасною душею ... 💔 Шокована і глибоко засмучена. Серце розривається за sir_twitch_alot, його дружину та дітей 🙏 Надсилаю вам любов і силу 🤍» - поділилася емоціями Дженніфер.

«🙏🏽❤️ Нехай він спочиває зі світом; Його можна було врятувати. Його смуток був так добре прихований. Якби він тільки побачив себе нашими очима; Я досі в шоці… як людина з таким світлом і таким щастям вирішила накласти на себе руки?; Таке світло; так сумно. Емоційний та душевний біль; Просто несамовито! Про депресію треба говорити частіше, а не сприймати як тавро!».

Також артистка зараз почала згадувати, як жила і як знімалася раніше.

«Які дивовижні спогади залишилися у мене від роботи над цим фільмом у самому серці Нью-Йорка з найприголомшливішим акторським складом, на який дівчина могла коли-небудь сподіватися! Спасибі Рейфу Файнсу та Тайлеру Поузі, а також покійним великим людям Бобу Хоскінсу та Наташі Річардсон.

Нагадаємо, Сумська показала, як готує вечерю без світла та води, і звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер у колготках блиснула модельними принадами.