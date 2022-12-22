Відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес продовжує розповідати в мережі, як наводить фігуру в порядок, як стежить за своєю зовнішністю та які хитрощі знає для покращення зовнішності. За словами Дженніфер, для цього не потрібні уколи краси.

При цьому кожне відео Лопес бурхливо обговорюють у мережі, адже 53-річна знаменитість без зморшок чимало дивує фанатів і їм важко повірити у природність її образу.

«Не засинайте довго на добрий сон. Знову з voguemagazine, щоб поділитися своїми головними секретами #BeautySecrets, у тому числі моєю найбільшою порадою з усіх: добре відпочиньте вночі!» – написала Лопес.

У мережі почали ділитися думкою:

«Сон лікує! Це дракон, якого я переслідую! 😢; Виглядаємо яскравіше, ніж будь-коли; Жінка приголомшлива, проте це відео сильно відфільтровано;

Її шкіра на секунду стала такою розмитою, що я подумав, що ось-ось з'явиться Ангел Гавриїл і скаже їй, що вона зачала Ісуса; Якщо ви збільшите масштаб, ви побачите розфокусування або розмиття, яке вона використовувала на своєму обличчі та за ним;

Також її чоло не рухається, у неї були наповнювачі та багато лазерної обробки… люди, вона гарна жінка, але, будь ласка, не порівняйте своєї природної краси з тим, хто витрачає на неї цілий стан;

Якщо ви справжня жінка віком 50 років, яка читає це, будь ласка, не порівнюйте себе з цим. Відео можна обробляти аерографом та фільтрувати так само, як фотографії. Навіть Джей Ло не схожа на Джей Ло в Instagram».

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