Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав звільнений Херсон. Він заспівав знамениту композицію "Човен" прямо на Антонівському мості, який щодня страждає від обстрілів російських окупантів. Ролик українська зірка опублікувала у Instagram.

Він зазначив, що невипадково обрав саме цей сингл – зараз пісня "Лодка" має символічне значення для України.

"Той, який з'єднує правий та лівий берег нашої країни. Той, який зруйнували російські окупанти, але вони ніколи не зруйнують єдність України! Ми разом і об'єднані міцною силою нашої любові до рідної землі. Антонівський міст сьогодні прострілюється окупантами, вихід на нього суворо заборонено" , символічно і важливо було саме тут заспівати нашу пісню "Лодка", – написав під відео Святослав.

Він розмістив ще одну посаду в особистому блозі. Вакарчук заглянув на центральну площу Херсона, передавши всім українцям привіт. Він сказав, що виступить не лише у Херсоні, а й у Донецьку, Луганську та Криму. "Ми на святковому концерті, на набережній Ялти відзначимо перемогу України", – надихнув своєю промовою музикант.

"Я вами пишаюся".

"Святослав – ви наш оберіг, низький вам уклін. Побачити вас на тлі рідного Антонівського мосту – це щось неймовірне. Дякую вам за вашу творчість, мужність, щирість".

"Перемога близько!".

"Рідне місто. Серце болить".

"Херсон, рідний".

"Наш дім", – залишили коментарі під публікацією фанати Вакарчука.

Нагадаємо, "Приємно дивитися": екс-чоловік Лорак, який підтримав Україну, зворушив кадром із новою нареченою.

Як повідомляла Politeka, "Манікюр від кутюр": Melovin у рукавичках і піджаку приголомшив шанувальниць новим виходом

Також Politeka писала, що "Купив мандарини і…": Дьомін нагадав українцям про наближення Нового року, відео.