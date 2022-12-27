Українська співачка Jerry Heil розповіла про те, що сталося і про свій стан.

Нагадаємо, під час концерту у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. Дівчина впала на бетонну підлогу з триметрової висоти.

В результаті у співачки струс мозку та перелом ребра.

Свій «політ», незважаючи ні на що, Jerry Heil вважає дуже вдалим, адже все могло обернутися набагато страшнішими травмами.

"Куртка, напевно, спрацювала як парашут, тому що у мене практично немає синців", - розповіла Jerry Heil в ефірі "Сніданку з 1+1" , додавши, що їй поки що складно ходити.

«Як равлик ходжу, тягну за собою ногу», - повідомила артистка.

Момент падіння Jerry Heil не пам'ятає, але дуже добре пам'ятає мить до:

«Я бачила там підлогу… Може, світло так переломилося».

Jerry Heil також запевнила, що з кожним днем ​​їй стає легше, і вона дуже хоче виписатися з лікарні. Проте лікарі попередили, що болітиме ще протягом трьох місяців.

«Кілька місяців воно буде гоїтися. Виписатися можна, але все одно треба перебувати під наглядом лікарів. Плюс поки у мене паморочиться в голові, сідати і вставати я сама поки не можу», - розповіла Jerry.

Артистка також розповіла про дивний випадок, який стався з нею у лікарні:

"Було таке, що вночі до мене прийшло кілька лікарів. А я спала. Прокинулася, вони кажуть: "Ну посміхніться?!" Я посміхнулась. Один каже: "Вона". І вони пішли".

Нагадаємо, також повідомлялося, що мама Jerry Heil не може прийти до тями після того, що сталося з дочкою.

Також інцидент із Jerry Heil приголомшив Надю Дорофєєву, Вікторію Булітко та інших зірок.

Крім того, Politeka.net писала, що Jerry Heil показала, як змінилася її зовнішність за шість років.