Українська телеведуча Маша Єфросиніна раніше розповідала, що вже багато років не ходить до тренажерної зали "качати залізо", чому вона дуже рада.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна, як і багато інших українських артистів, займається волонтерством і дає багато інтерв'ю, де розповідає про те, що відбувається в Україні. Проте телеведуча закликає не відмовлятися від своїх звичок. Наприклад, вона вперше за багато днів вирішила вирушити до спортзалу та поділилася фото в Інстаграм-Сторіз.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна раніше розповідала, що вже багато років не ходить до тренажерної зали "качати залізо", чому вона дуже рада. І саме пілатес допоміг їй зняти напруги з м'язів. Їм вона займається навіть удома, просто постеливши килимок та одягнувши спортивний комплект одягу.

Телеведуча показала новий знімок, на якому позує навпроти дзеркала у спортивному залі. Як зізналася знаменитість, телеведуча вперше за 10 місяців опинилася у залі.

"З одного боку я радію, що вперше за 10 місяців відчула бажання та сили повернутися до занять. З одного боку, сили відчула, але вони трохи мені збрехали", - зізналася відома українська телеведуча Маша Єфросиніна.



Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.