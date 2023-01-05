У молодої красуні з чарівним голосом залишилась маленька донька.

Учасниця вокального шоу "Голос країни" Катерина Давиденко раптово пішла з життя.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив співак Іво Бобул. Артист намагався дізнатися, що саме сталось.

«Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас з проханням. Померла хороша співачка, вчилася в естрадно-цирковій академії, Давиденко Єкатерина. Хто знає що сталося – напішіть мені в ФБ», - просив Бобул.

У коментарях йому відповіли, що дівчина померла від пневмонії.

Давиденко Катерина приймала участь у шоу «Голос країни» у 2014-му році. Це був четвертий сезон, тренерами були Святослав Вакарчук, Тамара Гвердцителі, Ані Лорак і Сергiй Лазарєв.

Викнонавши піснюVirtual Insanity британського гурту Jamiroquai, Катерина потрапила до команди Святослава Вакарчука.

На момент смерті дівчині було всього 28 років. У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

«Вічна пам'ять», «Як шкода», «Бoжe, ще зовсім молода...", "Співчуття рідні та близьким...» - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель учасника "Ліги сміху" Ярослава Гаркавка.

Він загинув на фронті, захищаючи рідну землю від російських загарбників.

Також повідомлялось, чому зірка Квартал 95 Олена Кравець зникла зі сцени.

Крім того, Politeka.net писала, що Тополя з "Антитіла" перерахував, за що найбільше ненавидить росіян.