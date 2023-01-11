Український співак Павло Зібров готовий не панькатися з росіянами, зустрічаючи їх в інших країнах.

Так, артист розповів історію, що, намагаючись помститися представнику рф за напад його країни на Україну, «запізнився», адже за нього це вже зробили.

Зібров розповів, що це сталося в Іспанії.

«Стоїть такий Мерседес з російськими номерами! І прапорець і ще символіка, і я думаю: де мені гвоздяку взяти, банку якусь конервну і зробити їм, шось намалювати. Я пішов, знайшов, чесно кажучи, такого типу гвинтика. Думаю, зараз намалюю їм букву «V» на капоті. А хтось до мене це вже зробив! Мене не було 15 хвилин, я вийшов і буква «V» така! Видряпали на дверцятах!», - розповів Зібров в студії програми «Як ти?».

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів, чиспілкується зараз з Повалій та її чоловіком Ліхутою, з якими дружив майже 30 років.

Співак після повномасштабного вторгнення росії в Україну намагався зв'язатися з ними, але спроби достукатися були марними.

Побачивши, як Повалій 9 травня співає для росіян "Рідна мати моя", Зібров не втримав сльози.

Артист вважає, що зрадниця не має права на паспорт громадянки України.

Також повідомлялось, що Єфросиніна не стримала емоцій через Повалій, яка розважала росіян, поки в Україну летіли ракети.

Раніше в Мережі були опубліковані кадри пропагандистського "блакитного вогника" з Повалій.