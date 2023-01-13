Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка вийшла заміж за музиканта Сергія Бабкіна. У пари є двоє спільних дітей - Веселіна та Єлисей. Також пара виховує сина Артура, якого Сніжана народила ще від минулих стосунків.
Не забуває Сніжана і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Бабкіна показала, як наражала людей на небезпеку.
"Ми вже повернулися. Дорога була дуже складною. Так довго безперервно за кермом я ще не була. 2 дні по 11 годин. Коли мене в дорозі вирубало, робила зарядку", - зізналася Бабкіна.
Безперервно можна їздити не більше 4 годин 30 хвилин. При цьому протягом доби не рекомендується водити більше 10 годин.
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А після Сніжана показала, як робила зарядку під час водіння автомобіля.
"Автомобільна 4-хвилинка"
Як допомогти собі у тривалому положенні сидячи? Ця коротка зарядка допоможе вам "прокинутися" та підбадьоритися", - написала Бабкіна.
Нагадаємо, дружина Бабкіна нарвалася на критику через відпочинок на Кіпрі, зірка відповіла
Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна прозвітувала, скільки грошей вони з Сергієм зібрали.
А ще Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна чесно показала, як відзначали день народження чоловіка-музиканта