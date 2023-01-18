Ведуча Маша Єфросиніна чесно показала, як виглядає після всіх тривог та обстрілів, не приховуючи втоми.

Відома українська ведуча, яка нещодавно представила ролик з «інструкцією», як незвичайно лаятися українською мовою, показала в Інстаграм свою втому. Єфросиніна таким чином вирішила поскаржитися, як вона стомлюється.

Артистка з'явилася у ролику у простому домашньому образі та без макіяжу, відзначаючи, як переживає за рідні міста. Після обстрілів окупантів багато хто переживає своїх близьких.

«Маша зберись, ти потрібна Україні. Усім нам потрібне. Вкрай боляче….. Обіймаю міцно 😢❤️🇺🇦🙏 Все буде Україна; Маша, а де ваша сестра? Знову у раші?

Не в тему, але млинець... У вас сестра? Я думала ви єдина дитина в сім'ї 😂; Найтемніша ніч перед світанком;

Чому ваша сестра відвідує раїсю?; Крутий видос!)🔥; Худенька така); Маша, а чому Ваша рідна сестра підтримує рішу?».

Раніше Єфросиніна показала, як лаятись українською мовою.

«Розширюю мовний запас необхідних епітетів для вузьких» - написала Єфросиніна.

Втім, багатьох збентежили варіанти, які були запропоновані в ролику з різними лайками:

"Коли Мета продовжує виносити попередження за ворожу лексику на адресу ворога... І ти шукаєш слова, щоб обійти налаштування і бункерна ботоксна за * упа не припиняла гикати".

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.