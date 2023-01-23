Популярна українська співачка Джамала, яка з перших днів війни почала гастролювати за кордоном на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артистка поділилася щирими кадрами різних років та локацій, а свою посаду присвятила до Дня соборності України.

На фотографіях Джамалу можна побачити в різних локаціях, але вони зроблені в Україні. А на деяких знімках артистка позує разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим. Крім того, серед кадрів, на яких багато української символіки, можна побачити архівне фото, де майбутня зірка "Євробачення" ще зовсім юна.

У підписі до публікації Джамала дала важливе наказ українцям: "Ми всі – єдині. Від Карпат до Криму. З Днем соборності. Одне ціле. Нам потрібно залишатися такими, потрібно бути разом, не роз‘єднуватися. Звідки б родом ви не були та де б ви зараз тимчасово не знаходились – тримайтесь разом. Не робіть приємно ворогу, будьте разом. Єднаймося! Цікаво, де ви зараз? Розповідайте!".

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