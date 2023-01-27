На офіційній сторінці проєкту "Мастер Шеф" в Instagram розповіли, як приготувати налисники з рибною начинкою від Володимира Ярославського.
Для налисників нам знадобляться такі інгредієнти:
500 мл молока
90 г борошна
35 г цукру
1 велике яйце
дрібка солі
25 г олії
25 г масла
"Потрібно взяти частину молока ― приблизно 200 мл. Додайте яйце, цукор, сіль, борошно і замісіть вінчиком густеньке тісто ― консистенцією, як сметана. Так усе борошно повністю вимішується і не буде грудочок. Далі розбавте суміш залишком молока. Окремо розтопіть масло з олією, щоб було теплим, і вливайте в тісто. Ще раз перемішайте. Масло та олія будуть утворювати крапельки на млинцях і змащувати пательню. Посмажте тонкі млинці на пательні на середньому вогні", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Для начинки:
500 г минтаю (філе)
150 г цибулі
200 г печериць
100―150 мл вершків
сіль, перець
трішки борошна
олія
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"Розморозьте рибу. Поріжте її на кубики. Дрібно поріжте цибулю, обсмажте на олії, додайте печериці і обсмажте знову. Додайте рибу, протушкуйте, додайте соус ру (це обсмажене борошно з маслом), сіль, перець та вершки. Доведіть до густуватої консистенції і перевірте на смак. Охолодіть. У готові налисники покладіть начинку, загорніть і помістіть у змащену маслом форму. Поверх полийте маслом та вершками і запечіть у духовці до рум’яності", — радить Володимир Ярославський.
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