Цього разу на своїй сторінці в Instagram Аніта Луценко розповіла про загибель свого друга, відомого українського спортсмена Максима Чумака.

"Сьогодні дізналась ще про одну смерть серед знайомих… Обдає жаром, потім дивишся фото, потім не віриш, потім згадуєш останню зустріч…потім спільні моменти по життю що були…тиск душить голову…наче хочеш плакати, а перед внутрішнім зором розуміння, що це одна людина з тисяч…і тут вже не сльози, а просто оніміння. Потім автоматом в моїй голові з’являється звичне в цій ситуації заспокійливе. Я не знаю, це правда чи ні…але мені легше від того. Можливо когось також зможе хоча б на 0,1 % заспокоїти. Мені колись дуже допомогло…", — пише тренерка.

Зірка "Зважені та щасливі" розповіла, що їй допомогло прочитання книги Майкла Ньютона «Подорож Душі».

"Максим, спочивай з миром, друже 🙏🏻 назавжди в моєму серці. Обіймаю", — додала Аніта Луценко.

Майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак загинув у боях проти російських агресорів під Сватовим Луганської області. На спортивному рахунку 38-річного захисника України було багато перемог Всеукраїнського та міжнародного рівня. З початком повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Максим Чумак був нагороджений почесним орденом “За мужність“ ІІІ ступеня.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

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