Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Також зірку запрошували як четверта суддя на проект, що викликало бурхливі обговорення серед українців. Після цього Гвоздєва встигла побути хореографом-постановником на аналогічному грузинському проекті, де Ілоні дуже сподобалися призи для конкурсантів.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де цього разу хореограф похвалився селфі. При цьому танцівниця засвітила безлад у своєму будинку.

"Коли остаточно зможу розкласти всі речі по місцях і приберу", - написала Ілона на селфі в сторіс.

А до того зірка показала стіл, який подарували батьки.

"Бачите цей стіл? Він, як для мене – шикарний. Тому що нам подарували його батьки чоловіка, але було одне але", - написала Гвоздєва.

"Стільниця була без ніжок, тому що була привезена ще дуже давно, я почала займатися пошуком виробників і знаєте, перебрала не одну фірму, тому що на такий масивний стіл не всі готові братися за роботу", - зізналася Гвоздєва.

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