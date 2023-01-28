На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати поживну та смачну страву для всієї родини.

"Друзі, сьогодні готуємо з вами картопляні зрази з куряче-яловичим фаршем. Готується доволі легко, при цьому страва має насичений смак, ситна і одночасно подобається дітям та дорослим💛А ще, що зараз дуже важливо, їх можна заготовити впрок і куштувати декілька днів навіть холодними. Від цього вони не стають менш апетитними😉", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

1 кг картоплі

80 г борошна

1 яйце

450 г фаршу з яловичини та курки

2 великі цибулини

2 зубчика часника

Сіль та чорний перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Панірувальні сухарі

Спершу відваріть картоплю в підсоленій воді, злийте воду, зробіть пюре та охолодіть його.

Для начинки обсмажте на олії часник, потім додайте цибулю. Далі викладаємо на пательню м'ясний фарш та обсмажуємо все разом.

Охолоджене пюре натріть на дрібній тертці, щоб масса була максимально однорідною (це швидше і легше, ніж виделкою або лопаткою). Додайте до картоплі яйце, борошно, сіль і замісіть тісто. Вологими руками сформуйте зрази та обваляйте їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажте з обох та насолоджуйтесь. Вони смачні як гарячі, так і холодні.

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