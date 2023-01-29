Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яка має двох доньок - 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Найстарша дочка вже на початку березня відсвяткує 18-річчя. Зараз Маша перебуває у Лондоні, куди вирушила на навчання минулого року. Дочка Полякової вже встигла піти стопами мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи.

Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу дочка Полякової показала, як проводить час із своїм бойфрендом Артуром.

"Коли ви біженці у Лондоні, але статус найкрасивішої нації потрібно підтримувати", - написала Маша у відео.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

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"Машуль, ви отримали візу чи знайшли спонсора у Лондоні?";

"Її хлопець топ";

"я не рабиня тобі якась, я українка";

"Надивитись не можу, як красиво";

"Я українізую топ";

"я хочу бути такою ж впевненою як Маша у своєму зростанні";

"Боже яка ти вже доросла, ще трохи тому маленька була".

@mashapolyakova1

#viral

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Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.

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