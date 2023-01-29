Як пише Politeka.net, Оля Полякова - популярна українська співачка, яка має двох доньок - 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Найстарша дочка вже на початку березня відсвяткує 18-річчя. Зараз Маша перебуває у Лондоні, куди вирушила на навчання минулого року. Дочка Полякової вже встигла піти стопами мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи.
Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу дочка Полякової показала, як проводить час із своїм бойфрендом Артуром.
"Коли ви біженці у Лондоні, але статус найкрасивішої нації потрібно підтримувати", - написала Маша у відео.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Два літаки зіткнулися в небі, перші подробиці та кадри з місця падіння: "З російським Су-30..."
"Це вам не в Польщі скакати": Вакарчук захопив українців сміливістю і концертом для військових у Бахмуті
Українка поскаржилася на нелюдські умови життя у польському хостелі, фото: "Власник має майже мільйон у місяць"
"Спочивай з миром, друже": Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" повідомила про загибель відомого українця
"Машуль, ви отримали візу чи знайшли спонсора у Лондоні?";
"Її хлопець топ";
"я не рабиня тобі якась, я українка";
"Надивитись не можу, як красиво";
"Я українізую топ";
"я хочу бути такою ж впевненою як Маша у своєму зростанні";
"Боже яка ти вже доросла, ще трохи тому маленька була".
Нагадаємо, донька Полякової засвітилася із загадковим красенем, заінтригувавши українців.
А ще Politeka писала, що дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті
Також Politeka повідомляла, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи.