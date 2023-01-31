На своїй сторінці в Instagram Ольга Мартиновська порадила українцям приготувати сирне суфле. Суфле може бути солоним, солодким, мороженим, але цього разу готуватимемо саме солоне.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

100 мл молока

100 мл вершків 30%

2 жовтка

15 гр кукурудзяного крохмалю

200 гр твердого легкоплавкого сиру

сіль

яєчні білки (кількість визначається в процесі приготування)

"Суфле - від слова «надувати» «дути», тобто воно обовязково має бути повітряним, легким, надутим! Готувати супер легко, лише пару нюансів треба знати", — пише зірка "Мастер Шеф".

В холодному молоці розчиніть крохмаль (просто добре перемішайте), змішайте з вершками і нагрівайте в кастрюлі до кипіння, постійно і активно помішуючи вінчиком. Як закипіло - додайте натертий на крупну тертку сир і вимішуйте 1-2 хв. Введіть жовтки і вимішайте. Перебийте масу в кутері — консистенція має бути однорідною, ніжною, схожою на заварний крем.

"Перебиту масу потрібно зважити⚠️ тому що білків ми будемо додавати в об’ємі 1/2 від маси нашої сирної основи. Тобто якщо в вас основи вийшло 350 грамів (як в мене), то білків вам потрібно 175 грамів. Тут і вирішиться питання - куди дівати зайві білки, які зібралися після приготування якихось десертів чи пасти) Збийте білки до стійкої піни. Без цукру!!! Тільки дрібка солі для ущільнення. Кількість солі залежатиме від сиру, який обрали. Але не перебийте", — наголосила Ольга Мартиновська.

Спочатку додайте частину білків у сирну масу і активно перемішайте, щоб маса стала рідшою і піддатливішою. А далі - вилийте сирну основу в білки і силіконовою лопаткою делікатно і недовго перемішайте.

Форми для суфле мають бути з рівними бортами. Гарно змастіть форму вершковим маслом, бо інакше суфле зачепиться за ту частинку, що без масла, прилипне до неї і не зможе рости далі.

Відправляємо суфле в духовку за температури 200 С, без обдуву. Якщо робите в одній формі — запікаємо 30 хв, якщо берете порційні - 20-25 хв.

"Це гаряча закуска, може бути аперитивом. Дайте суфле 5-7 хвилин видихнути після духовки, так смачніше. Куштуйте разом з зеленим салатиком. І якщо вже така п’янка - налийте і келих білого, щоб жити стало трошечки щасливіше, хоч на мить❤️", — радить суддя "Мастер Шеф".

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