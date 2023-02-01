Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом поживної та смачної страви з фаршу.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати ніжні тюфтельки в томатному соусі.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г яловичого фаршу

150 г рису (6 ст. л. з гіркою) + 350 мл води (1+3/4 склянки)

3 цибулини (середні)

сіль і перець чорний (за смаком)

олія

50 г манної крупи (2,5 ст. л.)



Для заливки:

300 г томатів у власному соку(1,5 склянки)

2 морквини (середні)

2 цибулини (середні)

сіль (за смаком)

вода

цукор

Відправте рис у сотейник, залийте водою, посоліть і варіть 15 хвилин із закритою кришкою. Вимкніть плиту, залиште рис під кришкою до остигання. Очистіть та наріжте цибулю кубиком, обсмажте її на олії, аби вона злегка підрумʼянилася. Зʼєднайте фарш, рис та цибулю. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Сформуйте тефтелі, обваляйте в манній крупі і обсмажте на олії по кілька хвилин з кожного боку до скоринки.

Аби приготувати заливку для тефтель наріжте моркву та цибулю, обсмажте їх на олії, посоліть та перемішайте. Додайте томати у власному соку та перемішайте.

"Вилийте половину заливки на дно каструлі і рівномірно розподіліть її. Поверх викладіть обсмажені тефтелі. Викладіть на тефтелі заливку, що залишилася, і залийте 50 мл води. Накрийте кришкою каструлю і готуйте тефтелі 15-20 хвилин", — пояснила зірка "Мастер Шеф".

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