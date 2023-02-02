На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як просто приготувати хрусткі чебуреки з соковитою начинкою.
Для тіста нам знадобляться такі інгредієнти:
500 г борошна (3 склянки)
10 г солі (1 ч.л. без гірки)
250 мл окропу (1 склянка)
50 мл соняшникової олії (4 ст. л)
Для начинки:
300 г фаршу (яловичина або свинина)
300 г цибулі (2-3 шт)
сіль
80 мл холодної води (5 ст. л)
Додатково: олія для смаження
Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо виделкою, потім розминаємо руками, але не довго. Накриваємо тісто та залишаємо його на годину.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"Проводять обшук": з'явилися екслюзивні фото зсередини будинку Коломойського
Пішла зовсім молодою: раптово обірвалося життя знаменитої української акторки
Випаде майже півметра снігу: українців попередили про новий погодний удар, названо дату
Грошове забезпечення: з 1 лютого набудуть чинності важливі зміни, які торкнуться багатьох
Потім виймаємо тісто, перемішуємо його без додавання борошна, відправляємо в пакет та кладемо в холодильник на 2-3 години.
Щоб приготувати начинку для чебуреків, зірка "Мастер Шеф" натирає цибулю на тертці або перекручує її разом з фаршем. Далі змішуємо фарш із цибулею, додаємо сіль та прохолодну воду, перемішуємо.
"Відрізаємо невеликі шматочки від тіста, приблизно 60-70 г на один чебурек. Підпилюємо стіл і тісто борошном. Розкочуємо шматочки тіста у вигляді кола, d 16 см. Робимо заготовки та підпилюємо між собою борошном. Отримуємо 15-16 шт. Додаємо начинку та склеюємо, закріплюємо за допомогою вилки. Розігріваємо олію на сковороді. Смажимо чебуреки", — пояснила Єлизавета Глінська.
Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.
Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.
Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.