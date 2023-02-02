На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як просто приготувати хрусткі чебуреки з соковитою начинкою.

Для тіста нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г борошна (3 склянки)

10 г солі (1 ч.л. без гірки)

250 мл окропу (1 склянка)

50 мл соняшникової олії (4 ст. л)

Для начинки:

300 г фаршу (яловичина або свинина)

300 г цибулі (2-3 шт)

сіль

80 мл холодної води (5 ст. л)

Додатково: олія для смаження

Змішуємо сіль з окропом, додаємо цей розчин у борошно, додаємо олію. Перемішуємо виделкою, потім розминаємо руками, але не довго. Накриваємо тісто та залишаємо його на годину.

Потім виймаємо тісто, перемішуємо його без додавання борошна, відправляємо в пакет та кладемо в холодильник на 2-3 години.

Щоб приготувати начинку для чебуреків, зірка "Мастер Шеф" натирає цибулю на тертці або перекручує її разом з фаршем. Далі змішуємо фарш із цибулею, додаємо сіль та прохолодну воду, перемішуємо.

"Відрізаємо невеликі шматочки від тіста, приблизно 60-70 г на один чебурек. Підпилюємо стіл і тісто борошном. Розкочуємо шматочки тіста у вигляді кола, d 16 см. Робимо заготовки та підпилюємо між собою борошном. Отримуємо 15-16 шт. Додаємо начинку та склеюємо, закріплюємо за допомогою вилки. Розігріваємо олію на сковороді. Смажимо чебуреки", — пояснила Єлизавета Глінська.

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